Zināms, ko krievu iebrucēji nozaguši no Usika mājas Vorzeļā

"Māja Vorzeļā ir cits stāsts. Šis nams pārcieta orkus, kas, protams, krietni sabojāja tā stāvokli. No mūsu mājas nozaga boileru. Ģenerators brīnumainā kārtā palika. Orki to iznesa no mājas, bet viņiem nepietika smadzeņu to ieslēgt. Nodomāja, ka nedarbojas, un pirms bēgšanas atstāja to," sacīja Usika.