Piecas lietas, ko jaunlaulātie nožēlo uzreiz pēc kāzām. Lai ar jums tā nenotiek!

Vajadzēja sarīkot sapņu kāzas, bet...

Daudzi cilvēki pārāk ietekmējas no tā, kādas kāzas vēlas viņu ģimene vai kādas kāzas patiktu viņu draugiem. Tā vietā, lai rīkotu nelielas kāzas brīvā atmosfērā vai vienkārši aizbēgtu no visiem un nosvinētu savu īpašo dienu divatā, daudzi pakļaujas spiedienam un rīko lielas kāzas. Jo, raugi, ģimene tā vēlas un ģimene gatava to visu apmaksāt. Vai arī – lolojot savu sapni par īpašām kāzām īpašā vietā, daudzi padodas argumentiem, ka tas būs dārgi, kam tas vajadzīgs, kurš tā vispār dara utt. Beigās jau kāzas notiek tik un tā, taču gadiem izsapņotais kāzu sapnis tā arī paliek nepiepildīts.