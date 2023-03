No "Gaso" padomes un valdes atbrīvos atsevišķus locekļus, lai nodrošinātu sankciju regulējuma prasības

Gāzes apgādes sistēmas operators AS "Gaso".

Lai nodrošinātu spēkā esošā Eiropas Padomes sankciju regulējuma prasības, Uzņēmumu reģistrs (UR) pieņēmis lēmumu izdarīt izmaiņas komercreģistrā, ar 27. martu atbrīvojot no amata atsevišķus AS "Gaso" padomes locekļus un valdes locekli Antonu Bubenovu, teikts "Gaso" mātessabiedrības AS "Latvijas gāze" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".