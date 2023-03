Aktieris Nikolass Keidžs gatavs uzdzīt tirpas kinoskatītājiem, spēlējot baisu Drakulu

Filmas režisors Kriss Makkejs pazīstams ar divām "LEGO" franšīzes filmām: "The Lego Movie" (2014) un "The Lego Batman Movie" (2017). Videostraumēšanas platformā "Amazon Prime" skatāma viņa režisētā fantastikas filma "Rītdienas karš" (The Tomorrow War, 2021) ar "Marvel" Universa zvaigzni Krisu Pratu un Dž. K. Simonsu (Whiplash) galvenajās lomās.