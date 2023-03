"Pats ar to nenodarbošos." Kā propagandists Solovjovs centās pasūtīt mafijas bosa slepkavību

Noklausīšanās ierīces uzstādīja cilvēks, no kura Solovjovs īrēja istabu. Viņu noklausījās saimnieks. Viņiem bija kaut kādas nesaskaņas naudas dēļ. Pēc tam Solovjovs sadusmojās un teica, ka jau nojautis to, atceras Astašins.

Solovjovs kādā intervijā esot teicis, ka darbu televīzijā sācis kā turīgs cilvēks. Viņam bija savas rūpnīcas Krievijā un Filipīnās, viņš pārdeva diskotēku aprīkojumu visā pasaulē. FSB bijušais darbinieks stāsta, ka Solovjovs to darīja kopā ar draugiem no ebreju organizācijas. Tomēr viņam bija arī savs personīgais bizness - alkoholiskie dzērieni, Indijas rieksti. Viņš no Izraēlas veda pārtiku un degvīnu "Keglevich". Solovjovs esot bijis pirmais, kas to veda uz Maskavu, tāpēc bizness izdevās.