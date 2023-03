Tev nebūs kritizēt. Trīs Zodiaka zīmes, kurām nerūp apkārtējo viedoklis

Pēc astrologu domām, šī īpašība padara Aunu neievainojamu. Viņi pārliecinoši iet uz savu mērķi, un citu kritika nekādā gadījumā neliks viņiem apstāties. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Auns bieži ieņem vadošus amatus.

No pirmā acu uzmetiena daudziem šķiet, ka Skorpioni mīl skandālus un sāpīgi uztver kritiku. Tomēr astrologi uzskata, ka patiesībā šīs zīmes pārstāvji vienkārši "spēlējas" ar tiem, kas mēģina viņus aizvainot. Skorpioni ir viltīgi un pašpārliecināti, viņus neaizvaino citu vārdi un viņi nekad neļaus sevi apvainot. Turklāt kritika dažkārt viņus baro, viņi ir uzlādēti ar negatīvismu un var pārvērst to no indes par dzīvības eliksīru.