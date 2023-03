Zināms, cik varētu maksāt Dziesmu un deju svētku pasākumu biļetes

Dārgākās biļetes paredzētas uz vokāli simfoniskās mūzikas koncertu "Šūpulis", kur biļešu cena ir no 20 līdz 90 eiro.

Savukārt uz deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" vakara koncertu biļešu cena iecerēta no 25 līdz 100 eiro. Biļešu cenas no 15 līdz 70 eiro plānotas uz koru lielkoncertu "Tīrums. Dziesmas ceļš". Uz noslēguma koncertu "Kopā augšup" biļetes varētu maksāt no 20 līdz 100 eiro.