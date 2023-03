"Es publiski nedziedu." Mārtiņš Spuris pastāsta par dalību šovā "Balss maskā"

Trīs no detektīviem uzminēja, ka zem maskas slēpās tieši Mārtiņš. Un tieši Baiba Sipeniece-Gavare jau no raidījuma sākuma bija, šķiet, vispārliecinātākā. Izrādās, ka kolēģe Kristīne Komarovska jutusi, ka zem maskas slēpās Mārtiņš. Viņa savas aizdomas pamantoja ar to, ka kolēģis šķitis saguris.