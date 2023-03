FOTO ⟩ Rīgas pils restaurācijas projekts: atklātas jaunas vēsturiskās liecības

Nozīmīgākās no pils atjaunošanas laikā atklātajām vēsturiskajām liecībām ir 600 gadus senā karstā gaisa jeb hipokausta krāsns, dažādu būvperiodu vēsturiskās apdares liecības, iepriekš neapzināti sienu gleznojumi kapelā un Remtera zālē, kā arī 16.gadsimta vēsturiskais mūris dienvidu fasādes pusē.

Atjaunošanas darbu ietvaros plānots pārbūvēt arī AS "Rīgas siltums" siltumtīklus, lai tos varētu savienot ar lietus ūdens kanalizācijas inženiertīkliem, pazemināts ielas līmenis Daugavas gātē pie Pipera torņa līdz Horna bastionam, izbūvēts tilts, kas ļaus nokļūt pie muzeja galvenās ieejas, kā arī pirmo reizi 400 gadu laikā pils pagrabtelpās ieplūdīs dabiskā gaisma.

Kopējā Rīgas pils kastelas būvprojekta platība ir 11 900 kvadrātmetru, no tiem pašlaik tiks atjaunoti 6700 kvadrātmetru, no kuriem 4400 tiks nodoti ekspluatācijā. Pārējie 5200 kvadrātmetru pirmajā un otrajā kārtā netiek atjaunoti - to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās.