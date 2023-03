Izkrāpa slimības pabalstu. Rosina sākt kriminālvajāšanu pret sievieti

Izmeklēšanā noskaidrots, ka vīrietis vēlējies nodot iesniegumu par slimības pabalsta piešķiršanu, taču pats nevarēja klātienē ierasties, tāpēc uzticējis šo pienākumu paziņai, kura saņēma no viņa iesniegumu, kurā viņš norādījis visu informāciju un savu bankas konta numuru, uz kuru skaitīt slimības pabalstu, kā arī parakstījis šo dokumentu. Sievietei atlicis iemest iesniegumu pastkastē.

Valsts policija aicina iedzīvotājus izvērtēt, kurām personām uzticēt dokumentus - drošāk tos iesniegt pašiem klātienē, vai, ja klātienē nav iespējams, tad izdarīt to elektroniski. Cilvēki, kuri mantkārīgos nolūkos vēlas iegūt finanšu līdzekļus, izmantos visas iespējas to izdarīt, tāpēc policija aicina rūpēties par saviem datiem un dokumentiem, nepieļaujot to nokļūšanu negodprātīgu cilvēku rokās.