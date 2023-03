"Apvienotais saraksts" aicina risināt problēmu par Latvijas ražotāju sodīšanu par valodas prasībām

AS rīcībā esošā informācija par VVC skatījumu liecinot, ka pārkāpumu nepieļaušanai Latvijas ražotājiem būtu jāveido divu veidu iepakojums - vietējam tirgum un eksporta tirgiem. Tādējādi tiktu mākslīgi sadārdzinātas ražošanas izmaksas un Latvijas ražotāji zaudētu tirgus pozīcijas attiecībā pret ārvalstu konkurentiem, teikts partiju apvienības paziņojumā.

Pēc šī jautājuma aktualizēšanas AS Saeimas frakcijā Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Linda Matisone (AS) to iekļāva komisijas sēdes darba kārtībā, kurā otrdien nolemts aicināt Ministru kabinetu lemt par tiesību normu piemērojamību un, iespējams, normatīvo aktu pilnveidošanu, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus un eksportētājus. Tieslietu ministrijai (TM) pēc komisijas pieprasījuma paredzēts līdz 10.aprīlim sniegt skaidrojumu par normu piemērošanu, norāda Grundule.