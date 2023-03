Deputāti no darba kārtības izslēdz grozījumus liegt vidusskolām rīkot iestājpārbaudījumus

Valsts kontroles revīzijas "Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?" ziņojumā 2021. gadā secināts, ka daļai skolēnu internāta pakalpojumu nepieciešamība ir saistīta ar izglītības iegūšanu tādās speciālās izglītības programmās, kuras viņu dzīvesvietas pašvaldības izglītības iestādēs nav pieejamas. Tomēr revīzijas ziņojumā analizētie dati liecina, ka 2020./2021. mācību gada sākumā tikai 1477 no 3415 skolēniem, kas apguva kādu no speciālās izglītības programmām un saņēma internāta pakalpojumus, bija no citām pašvaldībām. Tie ir 43% no kopējā skolēnu skaita.