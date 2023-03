"Es mazliet mīlu tos cilvēkus." Linda Leen par fotografēšanas mākslu

Dziesmu autore, skatuves māksliniece un fotogrāfe Linda Leen atklāj sevi ne tikai uz skatuves, bet arī caur kameras aci, iedvesmojoties no cilvēkiem sev apkārt un ceļojumiem. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņa stāsta par fotografēšanas mākslu, kā izvēlas cilvēkus saviem portretiem un kā mēģina no sava skatu punkta katrā atvērt to, ko, iespējams, pats cilvēks nemaz neredz.