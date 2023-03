"Progresīvie" pieprasa Helmaņa atstādināšanu no amata

"Ņemot vērā augstāk izklāstīto un to, ka viena no VARAM funkcijām ir pārraudzīt pašvaldību darbības likumību, kā arī pašvaldībām likumos un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi atbilstoši pašvaldību darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, sagaidām no jums izlēmīgu rīcību, lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 69.pantu nekavējoties sauktu pie atbildības un atstādinātu no ieņemamā amata Ogres novada domes priekšsēdētāju Helmani," pieprasa "Progresīvie".