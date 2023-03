No kā baidās sievietes? Atbild rakstniece Inga Gaile

Bet, neskatoties uz to, kā viņas uzvedas, neskatoties uz to, ka viņas ir patriarhālas, bieži vien nav solidāras un ir pirmās, kas saka: bet vīrieši, kā tad vīriešiem, tā taču nevar... Neskatoties uz to visu, es esmu sieviešu pusē. Es domāju, ka viņas to dara, tāpēc, ka viņas baidās. Šī ir viņu unikālā dzīve, viņas baidās, ka viņas tiks izgrūstas no sociālās dzīves.