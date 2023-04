VIDEO ⟩ Krištopana vadītajā "kapitālā remonta" izmeklēšanas komisijā grūtības vienoties, ko tieši izmeklēt

Deputāts Ģirts Lapiņš (NA) uzskata, ka nav iespējams "izķidāt" minēto trīs banku likvidāciju, jo notiek tiesvedības, kurās politiķi nedrīkst iejaukties: "Jebkas, kas tiek teikts, var tikt pavērsts pret Latvijas valsti. It kā pat labu gribēdams - varbūt Krištopana kungs ir gribējis kaut ko labu, bet viņa darbība ir drīzāk kaitnieciska šobrīd."

Komisijai darbs jāpabeidz līdz aprīļa beigām. Neviens no aptaujātajiem deputātiem neredz iespēju tik ātri nonākt pie vērtīga gala rezultāta.

"Problēma, ka katrā komisijas sēdē mums no vienas puses ir atbildīgās institūcijas, bet no otras – mums komisijā nav minimālas vienprātības par to, ko mēs īsti mēģināsim noskaidrot,” saka deputāts Andris Šuvajevs (P). Viņaprāt, komisija vairāk iepazīstas ar situāciju, nevis mērķtiecīgi izmeklē.