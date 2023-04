VIDEO ⟩ "Skats tiešām bija barbarisks." Gleznainā vietā izcērt vērtīgus kokus. Iespējams, viltots zemes īpašnieces paraksts

Cietuši saka: "Līgums man bija vēl šokējošāks, vairāk par to ainu tajā īpašumā. Jo to bija parakstījušas četras personas, tajā skaitā ieraudzīju arī manas mātes vārdu, bet viņas paraksta vietā kaut kādu pilnīgi nesaprotamu ķeksi, kas pavisam neizskatās pēc viņas paraksta. Tas bija viens no periodiem, kad viņa jutās ļoti slikti, viņai bija saasinājusies diabēta situācija, viņa atradās pastāvīgā ārsta uzraudzībā, saturīga komunikācija nebija iespējama."