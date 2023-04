"airBaltic" vasaras sezonā piedāvās 20 jaunus galamērķus

Šajā vasaras sezonā no Rīgas paredzēti desmit jauni galamērķi. No šodienas tiek piedāvāti četri lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Stambula, no 15. aprīļa - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Hannovere, no 1. maija trīs lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Bukareste un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Portu. Tāpat no 2. maija tiks veikti divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Burkasa, no 4. maija - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Bilbao un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Tivata, bet no 16. maija - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Erevāna un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Belgrada. Tāpat no 17. maija tiks piedāvāti divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Baku.