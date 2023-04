Lieldienās vilcieni kursēs atbilstoši brīvdienu grafikam

Iespēju robežās pirms svētkiem un to laikā dīzeļvilcienu kursēšanas maršrutos braucieniem no Rīgas uz reģioniem un atpakaļ tiks palielināts vagonu skaits.

Pieskaņojoties garo brīvdienu atpūtas paradumiem, atsevišķiem tālo galamērķu reisiem ir mainītas to izpildes dienas. Piemēram, reisi no Rīgas uz Liepāju piektdien, 7. aprīlī, un svētdien, 9. aprīlī, un no Liepājas uz Rīgu sestdien, 8. aprīlī, ir atcelti. To vietā ir norīkots vilciens no Rīgas uz Liepāju ceturtdien, 6. aprīlī, un pirmdien, 10. aprīlī, un no Liepājas uz Rīgu piektdien, 7. aprīlī.