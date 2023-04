Trešdienas rītā autoceļi Latvijā ir sniegoti un apledo

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, Vidzemes šosejas posmos no Rīgas līdz Cēsu pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju, pa Rīgas apvedceļu, kā arī pa Bauskas un Jelgavas šosejām.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas posmos no Rīgas līdz Kalnciemam un no Blīdenes līdz Skrundai, Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Tukumam un no Strazdes līdz Usmai, Daugavpils šosejas posmā no Skrīveriem līdz Pāterniekiem, pa ceļš Jēkabpils- Rēzekne- Terehova, pa ceļš Grebņeva-Rēzekne- Daugavpils- Lietuvas robeža, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.