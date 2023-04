Pasludināti Latvijā iekārojamākie darba devēji

Par labāko darba vietu valsts sektorā tika atzīta "Rīgas Stradiņa universitāte", savukārt labākās darbavietas titulu informācijas tehnoloģiju (IT) un telekomunikāciju sektorā atkārtoti ieguva SIA "Latvijas Mobilais telefons".

Savukārt par labāko darbavietu finanšu sektorā atkārtoti tika atzīta AS "Swedbank", tādējādi iegūstot divus titulus.

Labākās darbavietas titulu transporta un loģistikas sektorā saglabāja AS "Air Baltic Corporation", bet tirdzniecības sektorā otro gadu pēc kārtas iekārotākā darba devēja līdera pozīcijas ieņēma SIA "Lidl Latvija ".

Starp ražošanas uzņēmumiem nosargāt līdera pozīciju izdevās AS "Madara Cosmetics", bet starptautisko biznesa pakalpojumu sektorā labākās darbavietas titulu atkārtoti ieguva SIA "Circle K Business Centre".

Aptaujā tika noskaidroti arī iekārojamākie darba devēji reģionos, un Kurzemē labāko darba devēju titulu atkātoti ieguva tekstilmateriālu ražotāja SIA LSEZ "Lauma Fabrics", Vidzemē jau devīto gadu pēc kārtas - AS "Cēsu alus", Latgalē - AS "Latvijas maiznieks", savukārt Zemgalē - AS "Dobeles dzirnavnieks".