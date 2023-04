Alise Haijima stāsta, kā Samanta Tīna palīdzējusi tikt prom no vardarbīgām attiecībām

"Pāris gadus atpakaļ, kad man bija iespēja būt par tavu fona dziedātāju, es tolaik biju vardarbīgās attiecībās, kur cilvēks gribēja mani izvilkt ārā no mūzikas dzīves, lai es sēžu mājās. Un tu (Samanta) biji tā, kura sejā viņam pateica: "Tu gribi meiteni, kura ir dziedātāja? Tad tu arī gaidīsi, tu tā pret viņu neattieksies!""

Tas bijis brīdis, kad Samanta nejauši redzējusi konfliktu. "Tu biji tā, kas parādīja, ka nevar tā kāpt uz galvas. Arī savā mūzikā tu parādi, ka spēcīgām sievietēm ir jābūt ar iekšām. Es biju līdz ausīm iemīlējusies, un tas ir tik grūti, aiziet no šīm attiecībām. Paldies, ka tu esi tik spēcīga un parādi, kādām ir jābūt sievietēm, māksliniecēm. Es gribēju ar to visu pateikt, ka viens teikums vai padoms var mainīt otra cilvēka dzīvi. Un tieši tavs padoms - "Alise, ja jūti sirdī, ka nav, neej pa to ceļu!""