Drīzumā atvērsies dabasgāzes tirgus. Kādas iedzīvotājiem ir izvēles iespējas?

Patērētājiem šobrīd izvēles iespējas mazas

Saskaņā ar SPRK reģistru juridiskajām personām dabasgāzi Latvijā tirgo astoņi komersanti - AS "AJ Power Gas", SIA "Elenger", SIA "Enefit", SIA "Ignitis Latvija", AS "Latvenergo", AS "Latvijas gāze", SIA "Scener" un AS "Virši-A". Savukārt mājsaimniecībām kopumā ir pieci tirgotāji. Šobrīd par AS "Latvijas gāze", AS "Latvenergo" un "Elenger" piedāvājumu informācija ir publiski pieejama.