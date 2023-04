Cik lielu kompensāciju saņem obligātā dienesta karavīri Igaunijā, Lietuvā un Somijā?

Savukārt Somijā obligātā dienesta karavīri ik mēnesi saņem 165 līdz 363 eiro lielu kompensāciju un sociālās garantijas, Igaunijā - 100 līdz 230 eiro un sociālās garantijas, bet Lietuvā kompensācijas apjoms ir no 239 līdz 374 eiro mēnesī kopā ar sociālajām garantijām.

Latvijā VAD pakļauti vīrieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Tāda pati vecuma amplitūda ir noteikta Igaunijā, bet Somijā tiek iesaukti vīrieši līdz 30 gadu vecumam, savukārt Lietuvā - no 18 līdz 23 gadu vecumam. Tāpat kā Latvijā, arī Somijā, Igaunijā un Lietuvā sievietes dienestā var pieteikties brīvprātīgi.

Visvairāk jeb 21 000 apmācāmo ik gadu tiek uzņemti Somijas bruņoto spēku rindās. Lietuvā ik gadu dienestā tiek iesaukti 4000 vīriešu, no kuriem vairums dienestam piesakās brīvprātīgi. Igaunijā ik gadu dienesta gaitas sāk 3500 jauniešu, no kuriem vairums dienestu izvēlas brīvprātīgi.

Latvijā dienesta gaita Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībās ilgs 11 mēnešus. Visīsākais dienesta ilgums - deviņi mēneši - ir Lietuvā. Savukārt Igaunijā, atkarībā no vienības un karavīra specialitātes, tas svārstās no astoņiem līdz 11 mēnešiem, bet Somijā - no sešiem līdz 12 mēnešiem.