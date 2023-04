Lelde Ceriņa atklāj, ar kādiem izaicinājumiem nācās saskarties, piedaloties šovā "Balss maskā"

Arī Lelde, tāpat kā citi, kuriem dalība muzikālajā šovā "Balss maskā" ir noslēgusies, neslēpj – atmaskošana ir atvieglojums. "Turēt noslēpumā šādu faktu nebūt nebija viegli. Lielākoties es saņēmu ziņas no savas ģimenes, un bija jautājums: kāpēc tu neteici mums ātrāk, jo tad mēs būtu vēl intensīvāk un vēl uzmanīgāk skatījušies šo šovu," saka Lelde.

To, ka Lelde piekritusi piedalīties "Balsī maskā", zināja tikai viņas vīrs Aivis; no dzīvesbiedra to būtu ārkārtīgi grūti noslēpt, "jo filmēšanas dienas bija garas un šādi pazust nebija iespējams". Pārējiem ģimenes locekļiem Lelde neatklāja savu noslēpumu un prombūtnes brīžos aizbildinājās ar sava raidījuma filmēšanu televīzijā.