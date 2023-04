Aizsardzības ministrija apstiprina, ka uz Ukrainu nosūtīti Latvijas karavīri. Karadarbībā viņi nepiedalās

AM gan principā nekomentējot publiski izskanējušo informāciju par nopludinātajiem ASV iestāžu dokumentiem, jo, "acīmredzami, šīs aktivitātes mērķis ir diskreditēt Ukrainas bruņotos spēkus un to plānoto pretuzbrukumu".

Vienā no it kā nopludinātajiem Pentagona dokumentiem teikts, ka februārī un martā Ukrainā uzturējušies 50 Lielbritānijas īpašo uzdevumu vienības karavīri, vēsta laikraksts "The Guardian".