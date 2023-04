Traģiskās mājdzemdības Jelgavā ⟩ Draudzei darbība būs jāizbeidz

Dzemdību rezultātā bērns piedzimis nosmacis, bet māte vēlāk nomirusi no vissmagākās grūtniecības toksikozes formas - eklampsijas. Dzemdību laikā vīrieši turējuši sievietei kājas, mutē viņai likta karote, bet nākamajā dienā sievietei dots vien padzerties ūdeni.

No atklāto tiesas sēžu dalībnieku liecībām zināms, ka draudzes locekļi tiek aicināti uz aklu paklausību draudzes līderim, norobežošanos no laicīgās dzīves, mantas neieredzēšanu, atteikšanos no grāmatām, piemiņas lietām, relikvijām, žurnāliem, interneta ziņām, video, kavēšanās atmiņās, attiecību uzturēšanas ar cilvēkiem ārpus draudzes. Slikti esot arī izmantot pasaules gudrības, tetovēties un saziņai ar ārpasauli lietot tālruni.