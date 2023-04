Izskan bažas par VID IT sistēmu drošību. Ašeradens aicina drošības iestādes veikt pārbaudes

Žurnāla "Forbes Latvija" izdevēja Katrīna Iļinska savā sociālā tīkla "Twitter" kontā šonedēļ rakstījusi - "kā būtu, ja VID IT sistēmas ir teju atkarīgas no kompānijas, kura reģistrēta Bermudā un patiesā labuma guvējus neatklāj; to ietekmē libānietis ar Krievijas pilsonību; līdzīpašnieks reiz Krieviju sauca par Māti; vēsturē figurē Krievijas Iekšlietu un Aizsardzības ministrijas u.tml.? Un, ja izrādītos, ka VID nodrošina šim uzņēmumam 80% apgrozījuma, faktiski to uzturot? Un šai kompānijai visticamāk ir piekļuve visu Latvijas iedzīvotāju, uzņēmumu, muitas, akcīzes maksātāju un citiem datiem?".