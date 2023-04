"Man kļuva garlaicīgi būt visiem pieejamam seksa skolotāja lomā." Ekspolitiķis Roberts Putnis par dzīvi Berlīnē

Vai nav tā, ka tikai aizbraucot no Latvijas, tu varēji atklāti paust savu homoseksualitāti un to arī izbaudīt?

Mana seksualitāte vienmēr bijusi nozīmīga manas dzīves daļa. Latvijā es to īsti izdzīvot nevarēju. Nejutos brīvs un man bija konflikts ar to, ka es tieku kaunināts, bet es īsti nezinu, par ko man kaunēties – kāda mana seksualitāte ir, tāda ir. Mana seksualitāte ir bijusi galvenais iemesls, lai es trīs reizes faktiski tiktu izmests ārā no valsts un no Latvijas sabiedrības.