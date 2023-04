VIDEO ⟩ Skandāls svarcelšanā: Eiropas čempionāta atklāšanas ceremonijā tiek aizdedzināts Azerbaidžānas karogs

15. aprīlī ar svinīgu ceremoniju sākās Eiropas čempionāts svarcelšanā. Diemžēl šo ceremoniju pārtrauca kāds vīrietis, kurš aizdedzināja Azerbaidžānas karogu, atņemot to sievietei, kura netālu no skatuves to turēja rokās. Notikušā incidenta video ierakstu publicējis Ukrainas televīzijas kanāls "1+1".