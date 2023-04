Ekonomikas ministre pērn atalgojumā saņēmusi 47 670 eiro

Savukārt no Saeimas ministre pērn saņēmusi 19 516 eiro, bet no Ziemeļu investīciju bankas, kur Indriksone darbojas kā uzraudzības komitejas locekle, viņa saņēmusi 1733 eiro.

Vienlaikus politiķe pērn reģistrējusi arī 775 eiro ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA "Krauzers", kā arī 775 eiro ienākumus no Lauku atbalsta dienesta. Tāpat ministre pērn pabalstā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņēmusi 300 eiro.