Jānis Aišpurs dalās īpašā stāstā, kā bildinājis savu sieviņu Aiju Andrejevu

Es paņēmu pieneni, no tās uzpinu gredzenu un es spēlēju pārim to dziesmu ar slapjām acīm, zinot to, kas tūlīt notiks. Un pēc mirkļa - pieneņu gredzens, īpašais jautājums un arī Aijai slapjas acis. Mūsu saderināšanās stāsts ir šāds."