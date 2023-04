"Ja es šādi turpināšu, man nebūs ne bērnu, ne sievas." Miks Dukurs ļoti atklāti par savu alkohola atkarību

Un tas otrais vilnis kaut kā ar to vīnu pagāja daudz vieglāk. Vēlāk atgriezās iespēja atsākt iet uz klubiem, un es sev iestāstīju, ka arī džins ir ok un rums ir ok. Un tā tas viss sākās. Godīgi sakot, es nebiju gatavs par to runāt, bet tā ir sanācis, ka šī intervija notiek tagad, tik nozīmīgā manā dzīves posmā…"