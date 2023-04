Liene Greifāne laidusi pasaulē trešo atvasi

Saņemot negācijas un pat naidu, viņa rakstīja: "Es neesmu vainīga par to, kas notiek Ukrainā. Visi, kas man raksta negatīvas ziņas, vaino mani, nolād mani, novēl sliktu utt. Es dzīvoju Krievijā. Jā, tā ir. Tāpat kā daudzi latvieši dzīvo Amerikā, Anglijā un citās valstīs. Es neizvēlējos karu un to neatbalstu. Bet es izvēlējos savu karjeru sākt sešus gadus atpakaļ, pametot visu to, kas tika būvēts Latvijā kopš bērnības. Jūs man prasāt pamest manu darbu, mājas, draugus, bērnam skolu un draugus, lai tikai jūsu sirdis apmierinātos ar domu, ka neviens latvietis nedzīvo Krievijā."