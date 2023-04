Pierīgā blakus privātmāju ciematam taps bīstams objekts. Iedzīvotāji par to uzzinājuši tikai pirms pāris nedēļām

"Šeit arī plāno glabāt 49 tonnas amonjaka, kas ir ļoti svarīgs moments. Ja notiek kāda avārija un amonjaks tiek gruntsūdeņos, tad tur ir apdraudēta visa Rīga. Arī pēc viņu pašu aprēķiniem 2,2 kilometru attālumā no rūpnīcas letāls iznākums iedzīvotājiem ir 56%. Šeit pirmā māja ir 500 metru attālumā no rūpnīcas," stāsta iedzīvotāji.

Amonjaka ūdeni rūpnīcā paredzēts izmantot dūmu attīrīšanai no kaitīgām vielām. Ietekmes uz vidi novērtējumā rakstīts, ka amonjaks gaisā nenonāks. Taču amonjaks ir bīstama viela. Vairākas reizes mēnesī to uz un no rūpnīcas vedīs cisternās. Pastāvīgi rūpnīcā glabāsies 49 tonnas, bet gada ražošanai nepieciešamas 570 tonnas.