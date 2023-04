"Balss maskā" pusfinālā atmasko Pērtiķi

Šķetinot Pērtiķa pavedienus, skatītāji uzzināja, ka bieži vien dzirdētās frāzes par dārdēšānu un rībēšanu bija attiecināmas uz to, ka Mārcis ir grupas "Dzelzs vilks" bundzinieks. Fonā redzamās tropiskās ainas bija mājiens uz ekspedīcijām, kurās devies Mārcis. Viņam ļoti patīk ceļot un viņa mīļākais piedzīvojums bija brauciens uz Vjetnamu, kuram varēja sekot līdzi arī televīzijā. Pavedienos redzētais burtu salikums "Fe" bija nekas cits, kā elements no periodiskās tabulas un vēl viens mājiens uz viņa dalību grupā "Dzelzs vilks". Ar mūzikas ierakstiem Mārcis divreiz nominēts Spēlmaņu naktij, trīs reizes nominēts prestižajai Gremija balvai un septiņas reizes nominēts Zelta mikrofonam.

Devītajā "Balss maskā" raidījumā uz skatuves kāpa arī īpašie viesi Peles un Lutauša maskā, izpildot dziesmu "When you believe". Zem maskas slēpās Reinis Sējāns un Intars Busulis, patīkami pārsteidzot gan žūrijas pārstāvjus, gan skatītājus zālē.