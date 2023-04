Smiltēns: Krievijas kaimiņvalstis nevar atļauties būt neitrālas

"Mēs visi ceram, ka ukraiņi spēs sagraut Krievijas armiju un ātri to izstumt no visas Ukrainas teritorijas, tomēr mums jābūt gataviem ilgstošam karam," pauda Smiltēns, norādot, ka pat tad, kad ukraiņi izstums Krievijas armiju no savas zemes, Krievija šo rezultātu nepieņems kā realitāti.