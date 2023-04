Raidorganizācijas: Krievijas vēstniecības Ziemeļvalstīs ir kā spiegu stacijas

Četras Ziemeļvalstu raidorganizācijas - SVT no Zviedrijas, NRK no Norvēģijas, DR no Dānijas un "Yle" no Somijas - dokumentālajā filmā identificējušas 38 personas, kas pēdējos gados diplomātiskajā aizsegā, domājams, strādājušas Krievijas slepeno dienestu labā vēstniecībās Stokholmā, Kopenhāgenā un Oslo.