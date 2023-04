"Statistiski kādi 20 Saeimas deputāti un 3 ministri klapē savas sievas. Diez kuri?" Cilvēki cepas par Stambulas konvenciju

Sociālie tīkli vārās – te ir gan par, gan pret viedokļi. Gan par to, ka konvencija jāratificē – beidzot! Gan par to, ka tā neko nedos un kādas "sadomas un gamoras" gan sāksies, ja ratificēs. Gan par to, ka par dažiem deputātiem bēdas un pārsteigums, savukārt par dažiem – it nemaz. No sērijas – to jau varēja gaidīt. (Faktiski tā pati sajūta, kas nu jau tradicionāli ir daudziem nosisto sieviešu radiem, draugiem, paziņām, darbabiedriem: to jau varēja gaidīt, ka tā būs. Vai nav traģikomiska sakritība, ko?)