VIDEO ⟩ Ceļotāji neizpratnē, kāpēc aviokompānijas darbinieks lidmašīnas spārnu remontē ar līmlenti

Ekrānuzņēmums no video.

Neviens nevēlas lidot ar lidmašīnu, zinot, ka to satur kopā līmlente. Bet tieši to pieredzēja "Spirit Airlines" pasažieri, kuri manīja, kā darbinieks atritina līmlenti un uzlīmē to uz lidmašīnas spārna, vēsta medijs "Insider".