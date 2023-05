FOTO ⟩ Kas jāzina par meža kopšanu, ņemot vērā klimata pārmaiņas?

"Zaļie augi ir vienīgie, kas piesaista CO2 jeb ogļskābo gāzi no atmosfēras – tātad mazina siltumnīcas efektu. Meža ekosistēma, ar kokiem kā dominējošo elementu, šajā aspektā no sabiedrības interešu viedokļa ir visnoderīgākā, jo no CO2 iegūto oglekli saista uz ilgāku laiku.