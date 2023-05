Tāpat visi runātāji "aizmirsa" to, ka 2012. gadā pieņemto likumu par kļūdu nodēvēja ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un arī tā laika izglītības ministrs paudis bažas, ka tādējādi apdraudēti būs tie bērni bāreņi, kuriem Krievijā atrast audžuvecākus nav izdevies.

Ziemeļkoreja ir Krievijas draugs

Vēstot par Dienvidkorejas prezidenta vizīti ASV, lielākais akcents tika likts uz ASV vēlmi dominēt Austrumāzijas reģionā, kur Dienvidkoreja kļūšot par Amerikas vasali un marioneti. Vienlaikus propagandisti pauda, ka ASV no Ziemeļkorejas iznīcināšanas attur tikai tas, ka šai valstij ir atombumba. Tika izteikti pieņēmumi, ka Lībijas diktators Muamars Kadafi, tāpat kā Irākas diktators Sadams Huseins vēl joprojām būtu dzīvi, ja šīm valstīm būtu bijuši kodolieroči.

Līdz ar to, kā apgalvo propagandisti, ja nelielas valstis vēloties saglabāt savu neatkarību un nepakļauties ASV spiedienam, vienīgā izeja esot sekot Ziemeļkorejas piemēram un apgādāties ar kodolieročiem. Tas esot tikai tāpēc, ka Amerika ar savu uzvedību sekmējot kodolieroču izplatīšanos, jo valstīm neesot citu iespēju sevi aizstāvēt.

Pie viena dažāda kalibra ideologi paslavēja Ziemeļkoreju par tās spēju atbrīvoties no iekšējiem ienaidniekiem un pauda, ka Krievijai no tā būtu jāmācās. Tāpat izskanēja aicinājumi Krievijas valdībai atcelt visas pret Ziemeļkoreju noteiktās sankcijas un ar to sadarboties arī militāri, tostarp pieņemot ieročus, lai karotu pret Ukrainu.