"Ar teju kilogramu kokaīna vēderā..." Patiess stāsts par nelegālā biznesa aizkulisēm

Ar laiku meitene no skolas tika izslēgta, pavadīja kādu laiku nepilngadīgo kolonijā, līdz nonāca pieaugušo cietumā "par zādzībām un tamlīdzīgām lietām". Kad 2001. gadā viņu no cietuma atbrīvoja, Šārona nolēma doties uz nelielu Karību salu Kirasao - klīda runas, ka caur turieni iespējams viegli pārvest kokaīnu un Eiropu.

"Cilvēki, ar kuriem man vajadzēja sadarboties, neizskatījās pārāk uzticami, tāpēc es nolēmu to vienkārši nedarīt un tā vietā kādu laiku padzīvot Kirasao. Tur visi man regulāri jautāja, vai es varu palīdzēt pārvest kokaīnu, jo biju no Nīderlandes. Bet es visiem atteicu, līdz kādu dienu satiku vienu no saviem vecajiem draugiem," atklāj Šārona. "Viņa man jautāja, vai varu izpalīdzēt - piekritu. Toreiz to darīja visi - katrā lidmašīnā bija vismaz 20 cilvēki, kuri veda narkotikas.