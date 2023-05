Saistībā ar 9.maija svinēšanu sākti 38 administratīvā pārkāpuma procesi un 4 kriminālprocesi

LETA jau ziņoja, ka viens no kriminālprocesiem ir par TV3 publicēto interviju no Daugavpils Dubrovina parka. Tur divi krieviski runājoši vīrieši tika izprašņāti par to, kāpēc viņiem bijis svarīgi atnākt uz piemiņas vietu, un par to, kā konflikts Ukrainā pamainījis situāciju pilsētā. Vīrieši atbildēja, ka "tālāk sit fašistus", kuri savairojušies lielā skaitā ar mazmazbērniem. Turklāt īpaši sāpīgs esot atbalsts no Eiropas. Viens no vīriešiem medijam norādīja, ka toreizējais PSRS vadītājs Ņikita Hruščovs "viņus nav iznīcinājis, pažēlojis, banderovieši visādi".