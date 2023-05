VIDEO ⟩ Vidusjūras dibenā atklāts 7000 gadu sens ceļš

Solinas izrakumu vietu, kas kādreiz bijusi mākslīga sala, 2021. gadā atklāja arheologs Matē Parika no Zadaras universitātes Horvātijā, analizējot Korčulas apkārtnes ūdens apgabala satelītattēlus.

4 līdz 5 metru dziļumā Vidusjūras Adrijas jūrā viņi atrada akmens sienas, kas, iespējams, kādreiz bija daļa no senas apmetnes. Zemes masīvu, uz kuras tā tika uzcelta, no galvenās salas atdala šaura zemes josla.

"Patīkami ir tas, ka šis apgabals, atšķirībā no lielākās Vidusjūras daļas, ir pasargāts no lieliem viļņiem, jo piekrasti aizsargā ​​daudzas salas," 2021. gadā sacīja Parika. "Tas noteikti palīdzējis pasargāt vietu no dabiskiem postījumiem."