VIDEO ⟩ "Es dzīvoju kapos." Latvijas jaunietes stāsts par vardarbību ģimenē un izdzīvošanu skarbos apstākļos

To mans psihologs uzzināja vēlāk. Dzīvoju pie labākā drauga, kurš dzīvoja ar vecākiem. Sēdēju krēslā visu dienu. Es viņam vienkārši "pēkšņi biju uzkritusi virsū".

Bija liels kontrasts ar to, kā bija iepriekš. Bija miers, kad atgriezies no skolas, ej caur skaistiem kapiem, sēdi viens, uzvāri tēju, priecājies par to pašu tēju, lai arī snieg, tualete atrodas ārā, nav kur nomazgāties, kā arī nav kur pagatavot siltu ēdienu.