Roberto Meloni mantojis mātes māju Sardīnijā

"Esmu sācis to remontēt. Varbūt kādreiz tur būs viesu nams "Bingedda", jo uz mazo pilsētiņu mēdz braukt latvieši un meklē, kur dzīvojis Roberto," pastāstīja Meloni.

Šī gada martā Roberto mamma devās mūžībā, un viņam joprojām ir grūti ar to samierināties. "Joprojām neesmu to sagremojis. Negribu pieņemt to, kas noticis. Brīžiem pieķeru sevi pie domas – kāpēc mamma nav zvanījusi? Un tad atceros, ka viņas vairs nav. Taču mammai pēdējā laikā bija slikti. Kad mēs visi pieci bērni bijām klāt, viņa varēja aiziet mūžībā ar mierīgu sirdi," saka Meloni.