4. Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš

1915. gada augustā ar brāļa Jāņa Čankas dokumentiem viņa brīvprātīgi iestājās latviešu strēlnieku bataljonā un kādu laiku nokaroja kā vīrietis. Savukārt Emīlija K. no Ķemeriem 1916. gadā tika ieskaitīta vienā no strēlnieku bataljoniem kā Pēteris K. Cieņu frontes biedru vidū viņa ieguva ar to, ka uzbāzīgos mīlestības izrādītājus "itin vienkārši piekāva".