Bijusī projekta "Skola2030" vadītāja ar atklātu vēstuli vēršas pie Kariņa un Čakšas

Komentējot mācību līdzekļu jautājumu, Oliņa skaidroja, ka mācību satura dokumentu - izglītības standartu, mācību priekšmetu programmu paraugu, valsts pārbaudes darbu programmu, mācību līdzekļu paraugu komplektu - izstrāde projektā notikusi "vienīgā iespējamā veidā", vispirms definējot plānotos sasniedzamos rezultātus, un tad plānojot, kā to iespējams sasniegt.

Tāpat mācību līdzekļu izstrādi ierobežoja projekta piešķirtais finansējums. Mācību satura, tostarp 65 mācību priekšmetu programmu paraugu, izstrādei tika piešķirti 608 540 eiro. Pēc Oliņas teiktā, tas esot bijis 3,6% no projekta sākotnējām un 1,96% no pašreizējām izmaksām. Izglītības standartu izstrādei projektā finansējums nebija paredzēts vispār - lai arī tika noteikts, ka izstrādās no valsts budžeta līdzekļiem, realitāte tie tika izstrādāti projekta laikā.