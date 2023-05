Mūžībā devies fotomākslinieks Uldis Briedis

Savukārt 1961. gadā strādājis kā akmeņkalis pie tēlnieka Harija Sprinča. No 1962. līdz 1966. gadam bijis stūrmanis zvejas flotē Liepājā. 1974. gadā - mednieks Sibīrijā.

No 1966. gada līdz 1974. gadam strādājis par fotogrāfu un Liepājas rajona laikraksta "Ļeņina Ceļš" žurnālistu. No 1976. līdz 1979. gadam bijis Liepājas pilsētas laikraksta "Komunists" fotogrāfs.

No 1976. gada 15. janvāra līdz 1977. gada 23. martam, laikā, kad komunistu funkcionāri Briedim aizliedza publicēties, viņš laikrakstā "Komunists" lietojis pseidonīmu Matīss Pērkons. No 1979. līdz 1999. gadam par fotogrāfu strādājis laikrakstā "Padomju Jaunatne", bet no 1991. gada - laikrakstā "Diena".